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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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SGK'dan sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerine uyarı

03 Ocak 2017 Salı, 11:38
SGK'dan sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerine uyarı
SGK'dan sigortasız işçi çalıştıran iş yerlerine uyarı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alaettin Ökten, esnafı gezerek, sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulundu.
SGK İl Müdürü Alaettin Ökten, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı Veysi Ertaş, Sosyal Güvenlik Denetmeni Abdullah Ekmen, Şef Mehmet Beşir Arslan ile birlikte rehberlik faaliyeti kapsamında Batman'da faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti. İşverenlere kayıt dışı istihdamın olumsuz yönlerini anlatan İl Müdürü Ökten, işverenlere sigortasız işçi çalıştırmamaları konusunda uyarılarda bulundu ve SGK tarafından hazırlanan rehberlik faaliyetleri hakkındaki broşür ve kitapçıkları dağıttı.
(MŞY-MP-Y)

03.01.2017 11:42:24 TSI
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