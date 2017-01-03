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Altay,"2017 hizmetlerin arttığı yıl olacak"



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Ocak ayının gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanırken denetim komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Yılın ilk toplantısında meclis üyelerine hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2016 yılının belediye hizmetleri açısından başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Altay," 2017 yılı da inşallah hizmetlerimizin artarak devam ettiği bir yıl olacak" dedi.

Son dönemde artan terör saldırılarına değinen Başkan Altay, "2017 yılına bir terör saldırısı ile başladık. Vatandaşımız ve yabancı uyruklu kişilerden oluşan 39 kişi hunhar bir saldırı sonucu öldürüldü. Bu terör saldırısını kınıyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse ve kime uygulanırsa uygulansın bir insanlık suçudur. İnşallah bu yaşadığımız son saldırı olur ve 2017 huzur ve mutluluk getirir" diye konuştu.



"Kar felaket değil rahmettir"

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen kar temizleme ve yol açma çalışmalarına da değinen Başkan Altay, "Bugünlerde aslında bereketli günler yaşıyoruz. Özellikle ilimiz çok yoğun bir kar yağışı etkisi altında. Belediye olarak bu konuda ciddi çalışma yürütüyoruz. Ben bu çalışmaya karla mücadele demiyorum. Vatandaşın rahatlatılması ve hizmetlerin aksamaması diyorum. Çünkü bunu felaket diye adlandırmak çok doğru bir söylem değil. Bu bir rahmettir, berekettir ve kışın güzelliklerinden birsidir. Bununla birlikte bazı zorluklar mutlaka olacak. Tüm ekibimizle hem kendi iş makinelerimiz hem de kiralamış olduğumuz iş makineleri ile 12 saat esasına dayalı olarak 24 saat kesintisiz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Kar baharda rahmet olarak dönecek"

Selçuklu'da ana arterleri, yolları, sokakları, kaldırımları, okulları, pazar yerlerini ve hastane civarlarını açmak için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Altay,"Ulaşımı aksatmayacak ve toplu ulaşıma açık yollar başta olmak üzere tüm şehirde hayatı kolaylaştırmak ve sadece merkezde değil bize bağlanan belde ve köylerde de tüm alanları açık tutmak için gayret sarf ediyoruz. İnşallah tüm bunların hepsi bahar aylarında Konya ovasında bir bereket olarak ortaya çıkacaktır. Vatandaşlarımızın zorlandığının farkındayız. Çalışmalarla ilgili 500'ün üzerinde istek geldi ve hepsini tek tek değerlendirdik. Şundan emin olabilirler ki ekiplerimiz ellerinden geldiğince ve güçlerinin yettiğince bu konuda gayret sarf ediyorlar. Uykusuz geçen saatler, çok yorgun ve kış şartlarının olumsuzluklarına rağmen vatandaşlarımızın bu şartlardan en az etkilenmeleri için yoğun bir gayret sarf ediyorlar. Gayretlerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. İnşallah 2017 bereketin ve rahmetin çok olduğu bir yıl olur. Ülkemiz için mutluluğun, huzurun ve barışın konuşulduğu ve yaşandığı bir yıl olur temennisi ile meclisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(AH-Y)



03.01.2017 12:00:35 TSI

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