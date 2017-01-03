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Vali Toprak Pütürge'de incelemelerde bulundu

- Vali Toprak'tan emniyet mensuplarına teşekkür



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Vali Mustafa Toprak, Pütürge ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.

İlçe girişinde yol kontrol noktasında görevli emniyet personeli ile görüşerek görev yaptıkları konteynır içerisinde de incelemelerde bulunarak, kendilerine özverili bir şekilde fedakarca bu zor ortam ve şartlar altında yol üzerinde görevlerini yerine getirmelerinden dolayı teşekkür etti.

Pütürge ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulunan Vali Toprak, İlçe kaymakamlığını ve inşaatı devam eden Hükümet Konağını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede göreve yeni başlayan Kaymakam Erkan Savar, Belediye Başkanı Mehmet Polat, daire amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Toprak Kaymakam Savar'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek kendisinden brifing aldı.

Kaymakam Savar duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Toprak'ı ilçe de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Savar, daire müdürleri ile birlikte ilçenin yatırımları, sorunları, ihtiyaçları ve talepleri konusunda bilgiler verdi. Belediye Başkanı Polat'ında yer aldığı toplantıda Başkan Polat' da belediye çalışmaları ve ilçede yürütülen yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Savar, İlçedeki yatırımlar, sorunlar, ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri konusunda Belediye Başkanı Polat ve ilçe daire müdürleri ile birlikte ilçenin eğitimden alt yapı çalışmalarına kadar olan tüm konularında Vali Toprak'ı bilgilendirdiler.

Kaymakam Savar'dan, önem verdiği projelerden birisi olan Genç Çiftçi projesi hakkında ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Toprak'a proje kapsamında 15 projenin hayata geçirildiği bilgisi verildi.

Bu projeler kapsamında 8 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesinde her proje kapsamında 6 olmak üzere toplam 48 adet, 3 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesinde de her proje kapsamında 40'ar adet merinos cinsi koyun ile 40 adet kıl keçisi olmak üzere toplam 120 küçükbaş hayvanın çiftçilere teslim edildiği belirtildi.

1 adet çilek yetiştiriciliği, 2 adet Arıcılık ve 1 adette Bağcılık projesinde çalışmaların halen sürdürüldüğü bilgisi verilirken çalışmalar sonucunda bu projelerinde hayata geçirileceği ifade ederken ilçede şu an 11 bin 118 adet arı kovanının da mevcut olduğu ve arıcılığa önem verildiği söylendi.

Başkan Polat' da ilçede yürütülen yol genişletme, asfalt, köprü yapımı gibi çalışmalarla alt yapı çalışmaları hakkında bilgi verirken 305 adet konutun TOKİ tarafından Pütürge ilçesine kazandırılacağını ayrıca ilçede 100 kişi kapasiteli bir tekstil fabrikası yapılarak istihdama yönelik yatırımlarında hayata geçirileceğini ifade etti.

Vali Toprak, toplantıda kendisine iletilen yeni devlet hastanesindeki sorunlar hakkında detaylı bilgilerde alarak bu sorunların çözümü konusunda yetkililerle gerekli görüşmeleri yaparak talimatlarını vereceğini belirtip kaymakamlık bünyesindeki daireleri de ziyaret ederek personellerle görüştü.

(MT-BRN-Y)



03.01.2017 12:05:11 TSI

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