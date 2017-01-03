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Muhtarlarla istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Salonu'ndaki toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcısı Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutan vekili Albay Bülent Keskin, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, toplantıların ayda bir kez olmak üzere 12 ay devam edeceğini belirterek, "Bir yıl içerisinde bütün muhtarlarımızla bir araya gelmiş olacağız" dedi.

Vatandaşın hizmet talebinde çaldığı ilk kapının muhtarlar olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Yaptığımız hizmetlerin halk nezdindeki karşılığını görmek için bizim halkla temas noktamız olan muhtarlarımızın görüşleri önemli. Neyi, ne kadar yaptığımızı bir ayna gibi sizde görmeye çalışıyoruz. Sizler seçimle göreve gelen, halkı temsil eden, mahalle ve köylerinizin işlerini takip eden kişiler olarak kamuyla yakınsınız. Bizim gözümüz, kulağımız halkımızın da dili, eli mesafesindesiniz. Yapılan çalışmaların karşılığını kamuda arayan, kamu taleplerini de vatandaşa götüren kişiler olarak önemli hizmetler yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda en büyük önder. Muhtarlarımıza vermiş olduğu kıymetle, hem insanımıza vermiş olduğu kıymeti hem de demokrasi ve milli iradeye olan saygısını gösteriyor. Bizler de o makamın illerdeki temsilcileri olarak muhtarlara ve halkımıza onların göstermiş olduğu yakınlığı ve ilgiyi göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in konuşmasının ardından mahalle ve köy muhtarları, sorunlarını ve taleplerini paylaştı. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Nayir, sorunların gecikmeden çözümünü istedi, ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. (EFE)



03.01.2017 12:08:14 TSI

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