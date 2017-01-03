Niksar'da 2016'da 601 bebek doğdu
Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde 2016 yılı içerinde 601 bebek doğdu, 313 kişi de hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre ilçede 2016 yılı içerisinde 601 kişi doğdu, 313 kişi öldü. 370 çiftin evlendiği ilçede 69 çift ise boşandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ise, 28 kişi kayıt düzeltme gerçekleştirilirken, 2017 yılının ilk iki gününde ise 4 bebeğin dünyaya geldiği kayıtlara geçti.
(SÖZ-SLH-Y)
03.01.2017 12:28:38 TSI
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