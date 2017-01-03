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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Önder Gençlik Etkinlikleri sona erdi

03 Ocak 2017 Salı, 12:28
Önder Gençlik Etkinlikleri sona erdi
Önder Gençlik Etkinlikleri sona erdi

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Gençlik Kolları tarafından Osmaniye'deki imam hatip okullarında düzenlenen "Önder Gençlik Etkinlikleri" programları sona erdi.
Osmaniye'de 5'i ortaokul 5'i de lise olmak üzere toplam 10 imam hatip okulunda "Önder Gençlik Etkinlikleri" düzenlediklerini belirten Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Hakkı Yılmaz,"İmam hatip okullarında düzenlenen "Önder Gençlik Etkinlikleri"ne öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bir hafta gibi çok kısa bir zamanda 10 etkinlik gerçekleştirdik. Öğrenci kardeşlerimize ilgilerinden, okul temsilcilerimize, okul idareci ve öğretmenlerine ve sponsorlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde açık ve kapalı alanlarda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Hakkı Yılmaz'ın sunuculuğunda gerçekleşen etkinliklerde Osmaniyeli genç sanatçılardan Yusuf Karabuç ve Muharrem Şanaral ile semazen Salih Duran Türkmen sahne aldı.
Seslendirdikleri ezgi ve ilahilerle öğrencilerin beğenisini kazanan sanatçılar, Önder Gençlik Etkinliklerinde sahne almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Gençlik etkinliklerinden dolayı Gençlik Kollarını tebrik eden Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci, amaçlarının mili ve manevi değerlere sahip, Kur'an ahlakıyla yetişen ferasetli bir gençlik yetiştirmek olduğunu söyledi.
Önder Gençlik Etkinlikleri, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu, Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Eminler İmam Hatip Ortaokulu, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu ve Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşti.
(KSM-Y)

03.01.2017 12:31:53 TSI
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