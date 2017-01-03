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Eğitim-Bir-Sen'den teşkilat eğitimi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından iş yeri temsilcilerine yönelik teşkilat eğitimi gerçekleştirildi.

Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde görev yapan Eğitim Bir Sen iş yeri temsilcilerine "Dünya'da ve Türkiye'de Sendikal Hareket ve Eğitim-Bir-Sen Tarihi", "Teşkilat Kültürü", "Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi" konularında eğitim verildi.

Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen eğitim programının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Türkiye'nin en büyük emek ve özgürlük hareketi olarak gücümüze güç katmak ve yetkimizi pekiştirmek adına çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Teşkilatımızı daha diri, daha canlı tutabilmek, alanda gücümüze güç katabilmek ve sesimizi daha gür bir şekilde çıkarabilmek adına Teşkilat Eğitimleri gerçekleştiriyoruz. 17 ilçemizde yaklaşık 800'e yakın temsilcimizin hepsine bu eğitimin verilmesi noktasındaki planlamamızı yaptık. Şu ana kadar eğitimlerin yüzde ellisi tamamladık." dedi.



"Etkili ve yetkili sendika olmamızın mimarları sizlersiniz"

Sözlerine "Genel Başkanımızın 5. Olağan Genel Kuruldaki vizyon belgesinde özellikle ifade ettiği işimize, içimize ve dışımıza yolculuğumuzu kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." şeklinde devam eden Öner, "Zirveden yeni ufuklara doğru yol alıyoruz. Türkiye'de 402 bin üye sayısıyla en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu bizlere yeni ve ağır sorumluluklar getiriyor. Bu güce ulaşmamızda en büyük katkıyı sizlerin sağladığının farkındayız. İşyeri temsilcilerimiz bizim alandaki gözümüz kulağımızdır. Sizler iş yerinde bizleri ne kadar güçlü ve etkili temsil ederseniz, bu etki bizleri alanda o kadar güçlü kılacaktır. Bu amaçla sizlere güveniyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz. 2016 yılında ulaştığımız 6 bin 789 üye sayısıyla etkili ve yetkili sendika olmamızın mimarları sizlersiniz. Bunun için sizlere ayrıca teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



"En büyük gücümüz örgütlülüğümüzdür"

"En büyük gücümüz örgütlülüğümüzdür" diyen Öner şunları söyledi: "Bu gücümüz üyelerimizden, siz değerli temsilcilerimizden geliyor. 2016 yılında 7 bine ulaşan üye sayımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2017 yılında hedefimiz 8 bin üye sayısına ulaşmaktır. Bu anlamda bize değer katacak, üye kazandıracak ve büyük ailemizi bir adım ileriye götürecek olan siz değerli temsilcilerimizdir. Bizim ulaşamadığımız yerde elimiz, göremediğimiz noktalarda gözümüzsünüz. Biz biliyoruz ki orada bizim bir temsilcimiz var. Ve sendikamızı en iyi, en güzel şekilde temsil ediyor. Bu mihvalde öğretmen odalarına hakim olmalı, gündemi biz belirlemeliyiz. Kazanımlarımızın ve çalışmalarımızın en güzel şekilde anlatılması gerekiyor."

(SC-Y)



03.01.2017 12:37:03 TSI

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