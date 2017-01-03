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Kırklareli'nde 2017'nin İlk Tiyatrosu Sahne Alcak



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediye Başkanlığı, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun perdelerini açtığı ilk tiyatro oyunu olan, "El Deliye Biz Akıllıya Hasret" sahne alacak.

5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Rektörlük Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek oyunda hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer alan Çiğdem Tunç, Sema Aras, Özkan Ayalp, Murat Parasayar, Ünal Zorer, Deniz Değirmenci, Onur Sarıaltın, Şebnem Erdener, Aron Buniel performanslarını sergileyecekler.

Çiğdem Tunç'un hem yönetmenliğini üstlendiği hem de oyuncu olarak yer aldığı oyun vodvil tarzında, yani toplumsal sorunları mizahi bir yaklaşımla eleştirerek seyirciyi güldürürken düşünmeyi amaçlıyor.

(KA-MEF-Y)



03.01.2017 13:17:10 TSI

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