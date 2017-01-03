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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Soğuk hava köylü pazarını da vurdu

03 Ocak 2017 Salı, 13:22
Soğuk hava köylü pazarını da vurdu
Soğuk hava köylü pazarını da vurdu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta her hafta Salı günü kurulan ve yöresel ürünlerin satıldığı Köylü Pazarı da soğuk havadan etkilendi. Soğuk havada tezgahını açan Köylü Pazarı esnafı iş yapamamaktan yakındı.
Yozgat'ın çevre köylerinde üretilen hayvansal gıdalar ile sebzelerin satıldığı Köylü Pazarı, soğuk hava nedeniyle ilgi görmüyor. Pazarcılar havaların soğumasıyla birlikte pazarda müşteri potansiyelinin düştüğünü ve iş yapamadıklarını ifade ediyor.
İşlerin soğuk hava nedeniyle iyi olmadığını söyleyen esnaf Gülsüm Yüzer, "Saraykent'in Altınsu Köyünden yaklaşık 40 km'lik yoldan her hafta pazara geliyorum. Satış yapamıyorum, yol paramı dahi zor çıkarıyorum. Satışlarımız iyi değil. Vatandaş kış aylarında köylüden bir şey almıyor" dedi.
Yozgat'ın Recepli Köyünden geldiğini ifade eden diğer bir esnaf Osman Karahasan ise "Soğuk hava satışlarımızı olumsuz yönde etkiledi. Vatandaş pazara gelmiyor. O nedenle de iş olmuyor. Peynir, süt, yoğurt, bal satıyorum. Ürünlerimiz hem organik hem de hesaplı. Ürünlerimiz marketlerde satılan ürünlerden en az 5 lira daha aşağıda ama vatandaşımız soğuk hava nedeniyle bizi tercih etmiyor. Satış yapamıyoruz." şeklinde konuştu.
Yozgat'ın Kuşçu Köyünden sabah saat 07.00'da pazara geldiğini söyleyen Osman Gülcü ise "Pazara getirdiğim yoğurt ve sütün akşama kadar ancak 10 kovasını satabiliyorum. Soğuk havalar satışlarımızı olumsuz etkiliyor. Yoğurdun kovasını ve sütün 5 kilosunu 10 liraya veriyorum. Ancak havalar soğuk olduğu için vatandaş pazara gelmiyor. Biz de istediğimiz satışı yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.
(BMG-SK)

03.01.2017 13:26:22 TSI
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