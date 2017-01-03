YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınova'dan 2 önemli transfer

Altınova'dan 2 önemli transfer



(Fotoğraflı)



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - BAL Ligi'nin 2. yarısına Antalya'daki kampta hazırlanan Altınova Belediyespor, sezon arasında 2 önemli transfere imza attı.

Altınova Belediyespor İdari İşler Sorumlusu Mustafa Yurt, sezon arasında iki önemli transfere imza attıklarını söyledi. Mustafa Yurt, Turgutluspor'dan Ekrem Solak ve Yozgatspor'dan Metin Çalışkan ile anlaşmaya varılarak transferlerin gerçekleştiğini açıkladı. İki sporcuyla da imzaların atıldığını söyleyen Mustafa Yurt, futbolcuların Antalya kampına katıldıklarını ifade etti. Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirten Mustafa Yıurt, son transferlerle takımız daha da güçlendiğini söyledi. Yurt, bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.

(MM-MŞ)



03.01.2017 13:45:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER