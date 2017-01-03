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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Altınova'dan 2 önemli transfer

03 Ocak 2017 Salı, 13:41
Altınova'dan 2 önemli transfer
Altınova'dan 2 önemli transfer

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - BAL Ligi'nin 2. yarısına Antalya'daki kampta hazırlanan Altınova Belediyespor, sezon arasında 2 önemli transfere imza attı.
Altınova Belediyespor İdari İşler Sorumlusu Mustafa Yurt, sezon arasında iki önemli transfere imza attıklarını söyledi. Mustafa Yurt, Turgutluspor'dan Ekrem Solak ve Yozgatspor'dan Metin Çalışkan ile anlaşmaya varılarak transferlerin gerçekleştiğini açıkladı. İki sporcuyla da imzaların atıldığını söyleyen Mustafa Yurt, futbolcuların Antalya kampına katıldıklarını ifade etti. Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirten Mustafa Yıurt, son transferlerle takımız daha da güçlendiğini söyledi. Yurt, bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.
(MM-MŞ)

03.01.2017 13:45:29 TSI
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