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Vali Toprak sınır bölgesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hacı Geyik

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Toprak Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu sabah saatlerinde Çukurca ilçesini ziyaret ettiler. Burada Vali Toprak ve beraberindekiler Kaymakam Mehmet Mut ve Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak Çukura Kaymakamı Mehmet Mut'u makamında ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler daha sonra çarşı esnafı ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. Çukurca Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret eden Vali Toprak, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkan Vekili kaymakam Mehmet Mut'da makamında ziyaret eden Vali Toprak, belediyenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi. Vali Toprak daha sonra 2. Hudut Tugay Komutanlığına geçerek burada askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.

Vali Toprak ve beraberindekilerin sınır boylarındaki ziyaretleri sürüyor.

(FT-ŞAK-Y)



03.01.2017 13:50:19 TSI

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