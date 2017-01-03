03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Toprak sınır bölgesini ziyaret etti

03 Ocak 2017 Salı, 13:46
Vali Toprak sınır bölgesini ziyaret etti
Vali Toprak sınır bölgesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hacı Geyik
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Toprak Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret etti.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu sabah saatlerinde Çukurca ilçesini ziyaret ettiler. Burada Vali Toprak ve beraberindekiler Kaymakam Mehmet Mut ve Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak Çukura Kaymakamı Mehmet Mut'u makamında ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler daha sonra çarşı esnafı ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler. Çukurca Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret eden Vali Toprak, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkan Vekili kaymakam Mehmet Mut'da makamında ziyaret eden Vali Toprak, belediyenin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi. Vali Toprak daha sonra 2. Hudut Tugay Komutanlığına geçerek burada askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.
Vali Toprak ve beraberindekilerin sınır boylarındaki ziyaretleri sürüyor.
(FT-ŞAK-Y)

03.01.2017 13:50:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de yerel gazeteler birleşti
YEREL

HAKKARİ'DE YEREL GAZETELER BİRLEŞTİ
Hakkari'de terör operasyonları
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONLARI
Hakkari şehir stadı kardan temizleniyor
YEREL

HAKKARİ ŞEHİR STADI KARDAN TEMİZLENİYOR
Ahır'da çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL

AHIR'DA ÇIKAN YANGINDA 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Yüksekovalı kadınlardan yıl sonu sergisi
YEREL

YÜKSEKOVALI KADINLARDAN YIL SONU SERGİSİ
Hakkari'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL

HAKKARİ'DE ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Sınır boylarını buz kesti
YEREL

SINIR BOYLARINI BUZ KESTİ
&quot;Onları kazdıkları hendeklere gömdünüz&quot;
YEREL

"ONLARI KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMDÜNÜZ"
Hakkari'de terfi töreni ve 15 Temmuz özel harekât şehitleri dinlenme salonu açılışı yapıldı
YEREL

HAKKARİ'DE TERFİ TÖRENİ VE 15 TEMMUZ ÖZEL HAREKÂT ŞEHİTLERİ DİNLENME SALONU AÇILIŞI YAPILDI
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
YEREL

YÜKSEKOVA KAYMAKAMI KAŞIKÇI, KURSİYERİ ZİYARET ETTİ
Gazeteciler Şemdinli Kaymakamı'nı ziyaret etti
YEREL

GAZETECİLER ŞEMDİNLİ KAYMAKAMI'NI ZİYARET ETTİ
Paletli kar ambulansları hayat kurtarıyor
YEREL

PALETLİ KAR AMBULANSLARI HAYAT KURTARIYOR
Yüksekova'da yoğun sis
YEREL

YÜKSEKOVA'DA YOĞUN SİS
Yağışlara dayanamayan ağaçlar kesildi
YEREL

YAĞIŞLARA DAYANAMAYAN AĞAÇLAR KESİLDİ