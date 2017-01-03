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Dilovası Belediyesi 2017'nin ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi 2017 yılı ilk meclis toplantısı, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dilovası Belediyesi 2017 yılı ilk meclisi olan Ocak ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın başkanlığında gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile gerçekleşen meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Toltar, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, köklü geçmişimize kastetmek isteyen Lozan sevdalıları, ülkemizi bölmek, parçalamak için adeta görev dağılımı yapmış gibi bir hal içindedirler. İsmi ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin amaçları aynı ve birbirleriyle dolaylı yollarla birçok yerde örtüştüklerini hepimiz tarafından biliniyor" dedi.

Provakosyalara alet olunmaması gerektiğini söyleyen Toltar, "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Son günlerde yaşanan terör saldırıları sonrası özellikle sosyal medya üzerinden başlayan provakasyonlara lütfen itibar etmeyelim. Bu provakasyonu yapanlar da aynı taşeronlara hizmet ettiklerini unutmamak gerekiyor. Yılın ilk saatlerinde Ortaköy'de gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize, polisimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili konuşan Toltar, "Yeni Anayasa çalışmaları tamamlanma aşamasında. Mart, Nisan gibi yapılacak referanduma hazırız. Komşu ve sınır ülkelerimizle ilişkilerimiz gün geçtikçe daha da düzeliyor. Rusya ve Türkiye garantörlüğünde Suriye'deki savaşın son bulması için hazırlanan ateşkes anlaşması Birleşmiş Milletler'de kabul edildi. Bizlerde yerel yöneticiler olarak 2016 yılında, ilçemize ve halkımıza hizmet etme gayretiyle alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata, çevre temizliğinden ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına kadar her alanda çalıştık, çabaladık ve hizmet üretme gayreti içinde olduk. 2017 yılında da aynı gayret ve hizmet aşkıyla projelerimizi hayata geçirip, ilçemize ve halkımıza sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2017'nin Türkiye'ye başarı getirmesini dilediğini belirten Toltar, "Bu duygu ve düşüncelerle Mekke'nin Fethi'nin 1386. Yıl dönümünü ve 2017 yılının, başta hizmet etmekten onur duyduğum ilçeme, değerli Dilovalı Hemşehrilerime, Ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2017 Yılında meclis üyelerimizle, teşkilatımızla, başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilçemize ve halkımıza daha nice başarılı hizmetler hayata geçireceğimiz bir yıl olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gündeme dair konuşmasının ardından 11 maddelik meclis oturumunu açan Başkan Toltar, gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun kapalı zarf usulü oylanmasını gerçekleştirdi. Yapılan oylamada AK Parti'den Kahraman Umuç, Kadir Teke, Halit Ekici ve Cafer Avşar seçilirken, CHP'den ise Mustafa Ak seçildi.

Orhangazi mahallesi Geylani caddesi 233 taksim 1 sokakta yol açılmasına ilişkin gündem maddesi komisyona havale edilerek ek süre istenirken, Çerkeşli mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 bölü bin ölçekli Küçük Sanayi ve Depolama Alanı Uygulama İmar planındaki yol çekmelerinin 10 metreden 5 metreye indirilme talebi meclis üyelerinin oy birliği ile reddedildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan ve her yıl zorunlu olarak yapılan zamlar konusunda harçların tamamına yüzde 10 oranında zam yapılması yine meclis üyelerinin oy birliği ile gerçekleşti.

Gündemin 5. maddesinde yer alan Çerkeşli mahallesinde vatandaşlarca yapılması istenilen Küçük Sanayi Sitesi plan tadilatına ilişkin maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Toltar, "2008 yılında Dilovası Belediyesi tarafından ihaleyle satılan bu arazinin üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi şerhi nedeniyle bu arazinin Küçük Sanayi Sitesi'ne çevrilmesi talebi var. Bizde bu arazinin Küçük Sanayiye çevrilmesinden yanayız. Burada yaklaşık 300 orta ölçekli işyerleri olacak. Burası Dilovası'na çok ciddi bir istihdamın sağlayacak. Hem de çevre ve görüntü kirliliği yaratan işyerlerinin burada toplanması sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklama sonrası yapılan oylamada oy çokluğu ile meclisten geçti.

(KK-RFK-Y)



03.01.2017 14:01:04 TSI

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