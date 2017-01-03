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AK Parti'nin yeni yönetiminden Başkan Uğur'a ziyaret

- Başkan Uğur, AK Parti İl Yönetimini Ağırladı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u makamında ziyaret ettiler. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile tanışan Başkan Uğur, ziyaretçilerine Büyükşehir çalışmalarını anlattı. Türkiye'de ilk defa bir belediyenin imar planlarını şeffaf, açık, adaletli yaptığını söyleyen Başkan Uğur, "İmar planları hep kapalı kapılar ardında yapılır. İmar isteyen gelir özel pazarlık yaparsın. Biz bütün Balıkesir'in imarını açık, net ve şeffaf yaptık" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na atanan Hasan Demiraslan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'ndaki ziyarette yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tokalaşan ve tanışan Başkan Uğur, ziyaretçilerine Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını anlattı.



Yeni Yönetimin İlk Ziyareti Başkan Uğur'a

İl Başkanının istifası üzerine AK Parti Genel Merkezi tarafından kendisine verilen görev ile yeni bir yönetim kurulu oluşturduklarını söyleyen Hasan Demiraslan, "Bu yönetim kurulu ile ilk ziyareti size gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın hepsinin şevk ile gözleri parlıyor. İnşallah şehrimize ve partimize faydalı hizmetler yapmak nasip olur. Geniş katılımlı bir yönetim oluşturduk. Yönetimimizde ilk defa siyasete katılan arkadaşlarımız oldu. Diğer siyasi partilerden katılım sağlayan arkadaşlarımız oldu. Bayan ağırlıklı bir yönetimimiz oldu. 13 tane bayan arkadaşımız yönetim kurulumuzda görev aldı. Aynı zamanda 7 kişilik yedek listemizde asil arkadaşlar kadar güçlü isimlerden oluşan bir liste. Onlarla da bir araya geliyoruz. Onlarla da ilk toplantımızı yaptık ve zaman zaman bir araya geleceğiz. İnşallah teşkilatımıza, kentimize güçlü bir şekilde faydalı bir yönetim olur" diye konuştu.



Balıkesir'de İlk İlçe Binasını Cumhurbaşkanı Erdoğan Açtı

Yeni il başkanı ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Başkan Uğur, "Allah yeni yönetim kurulu üyelerini mahçup eylemesin. AK Parti'nin ilk kurucu il başkanı benim. 2001 yılı Ekim sonunda görev almıştım. 1 Aralık tarihinde de ilk ilçe il binamızın açılışını yaptık. 1 Aralık 2001'de o zaman Genel Başkanımız olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Bandırma'da karşıladık. Bandırma, Aksakal, Susurluk, Balıkesir. İftar ettik. Balıkesir'den Manyas, Manyas'tan Gönen. Ve Gönen'den Çanakkale'ye doğru saat 24'te uğurladık. İlk kuruluşumuz 1 Aralık 2001. 15 yılı tamamladık. Partinin kuruluşu ardından 3 Kasım seçimleri Cenab-ı Allah'ın taktiri ile iki parti ancak yüzde 10 barajını geçtiği için AK Parti'nin oyu yüzde 34.5 olmasına rağmen tek başına güçlü bir şekilde iktidara geldi. Arkasından 2004 yerel seçimleri, 2007 seçimleri, 2010 referandumu. 2001 seçimi, 2014 yine yerel seçim. Arkasından 2015 seçimi ve geçiş dönemi derken, 1 Kasım seçimleri ile yine AK Parti başarılı olarak çıktı. Allah'a şükür AK Parti'de il başkanı olarak görev aldık. Milletvekilliği, merkez karar yönetim kurulu üyeliği, 2007 seçimlerinden sonra da genel başkan yardımcısı, mali idari işlerden sorumlu, partinin parasını yöneten isim olarak 30 Mart 2014'e kadar görev yaptık. Cenab-ı Allah nasip etti, teşkilatın çalışmaları ve gayretimiz ile 30 Mart 2014 tarihinde de Balıkesir'de 14 ilçe, Büyükşehir ile beraber 15 belediye başkanlığı aldık" dedi.



Başkan Uğur: "2014 seçimlerinde paralel yapı Balıkesir'de hüsrana uğradı"

2014 yerel seçimlerinin Türkiye'deki en zor seçimler olduğunu söyleyen Başkan Uğur, o dönemde AK Parti'nin karşısında büyük bir cephe oluştuğunu belirtti. Oluşan cepheye karşı mücadele verdiklerini belirten Uğur, "Bu cephede biz CHP, MHP, Paralel Yapı ile mücadele ettik. Bu seçimlerde en büyük rolü paralel yapı oynadı. CHP ile MHP'yi bir çok yerde birleştirdi. Zannettiler ki MHP burada başarılı çıkacak. Tüm desteklerini verdiler ama hepsi hüsrana uğradı. Bizlerde 14 belediyeyi alarak, 5 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldık. Tabiki merkez ilçeler Altıeylül ve Karesi'yi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldık. Merkezde biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı vardı. Paralel Yapı ile çok yakın münasebet içerisindeydi. Bütün desteği almasına rağmen merkez iki ilçede de AK Parti kazanarak başarı ile çıktı" şeklinde konuştu.



Ak Parti Yerel Yönetimler İle İktidara Geldi

AK Parti'nin yerel yönetimler ile başarıya ulaştığını ifade eden Başkan Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'ndaki başarısının AK Parti'yi kurdurduğunu söyleyen Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkın birinci muhatabı yerel yönetim. Daha sabah geldik bismillah, Erdek'ten bir vatandaş yandaki binanın oluğu uçtu bunun bir hal çaresine bakalım diyor. Öbür vatandaş Burhaniye'den arıyor burada su deposu taşıyor diyor. Öbürü arıyor yolar bozuk arabalar aks kesiyor. Yani yerel yönetimler önemli. Tabiki teşkilatlarımız da önemli. Teşkilatların yerel yönetimlerin mutlaka uyumlu çalışması lazım. Dişlinin çarkları uyumlu çalışırsa makine yürür. Eğer uyumsuz çalışırsa dişliyi kırar. Bu çok önemli. Allah'a şükür bugüne kadar bizim teşkilatlarla olan münasebetlerimiz milletvekilliğimizde, genel başkan yardımcılığımızda iyi gitti. Genel başkan yardımcısı iken teşkilatımızı hiç parasız bırakmadık. Musluğu hep açık tuttuk. O dönem 3 tane mobil araç aldık yolladık. Birde büyük otobüs gönderdik Balıkesir'e. O otobüs Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı ilk seçim otobüsü. Şuanda Balıkesir İl Başkanlığı'nın emrinde. Genel başkan yardımısı iken iyi destek verdik. Şimdide Büyükşehir belediye Başkanı olarakta yine desteğimiz devam ediyor. İnşallah devamda edecek. Teşkilatlarımız önemli".



Uğur: "Bütün Balıkesir'in imarını açık, net ve şeffaf yaptık"

Balıkesir'in 20 ilçe ve 1200 mahalleden oluştuğunu söyleyen Başkan Uğur, "İstanbul 6 bin kilometrekare, Balıkesir 18 bin kilometrekare. 22 tane adası var. Bir taraf Ege, bir taraf Marmara. İlçelerimizde büyük. Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen büyük ilçeler. Yaz nüfusumuz normal nüfusumuzun kat kat fazlası oluyor. Normal nüfusumuz 1 milyon 200 bin ama yazın 4 milyon 500 bine yakın nüfusumuz oluyor. Cunda Adası iki bin nüfuslu, yazın 140 bine kadar çıkıyor. Hepsi bir hizmet bekliyor. Allah'a şükür bugüne kadar yaptığımız projeler, yatırımlar meyvasını vermeye başladı. En son geçtiğimiz hafta Balıkesir'in imar planlarını meclisimizden geçirdik. Türkiye'de ilk defa bir belediye başkanı şeffaf, açık, adaletli bir imar planı yapıyor. Bu imar planları hep kapalı kapılar ardında yapılır. İmar isteyen gelir özel pazarlık yaparsın. Biz bütün Balıkesir'in imarını açık, net ve şeffaf yaptık. Öyle bir imara açtık ki Balıkesir'in değeri 20-30 kat arttı. Balıkesir'n değeri arttı. Kimseye ayrı bir uygulama yapmadık. İmar planları kişiye özel çıkar. Ona 3 kat, buna 5 kat verirsin. Geçmişte gördük. 1700 mevzi imar planı yapılmış. Hatta şuanda yeşil sahaların üzerinde apartmanlar var. Şimdi Paşa Camii Meydanı'nı temizlemeye başladık. Bir mifafiriniz geldiği zaman tarihi mekan neresi? Yok. İstiyoruz ki Paşa Camii, Paşa Hamamı, Karesi Türbesi hepsi orada olsun. Oradaki tarihi binanında restorasyonunu yapalım, misafirimiz geldiğinde gezeceği bir yeri olsun" dedi.



Hilton'un temel atacağını belirten Uğur, kongre merkezi ve Çay Deresi'nin bahar ile birlikte açılışının yapılacağını ifade etti. Başkan Uğur, Çamlık Tepesi projesinin ihalesinin ise 5 Ocak'ta yapılacağını hatırlatarak, Balıkesirlilerin şehirdışından misafirleri geldiğinde gösterecek ve gezdirecek yerler inşa edileceğini belirtti. Konuşmasının sonunda yeni yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışan Başkan Uğur'a İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından çini hediye edildi.

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03.01.2017 14:19:17 TSI

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