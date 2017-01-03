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Tufanbeyli'de kapalı yol kalmadı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesihde kardan dolayı kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Yurdun büyük bir bölümünde olduğu gibi Adana'nın merkeze en uzak ilçesi Tufanbeyli'de de kar etkili oldu. Geçen perşembe günü etkisini artıran kar sebebiyle yollar kapandı. Bir metreyi geçen kar sebebiyle yollar kapanınca, cuma günü de okullar tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığı başkalığında kurulan ve Tufanbeyli Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet ve karayolları ekiplerinden oluşan 'Karla mücadele ekibi' kapanan yolları ulaşıma açarak araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtardı.

Beklenen kar yağışının bu yıl geç geldiğini belirten Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Kar yağışı başlamadan günler öncesinden karla mücadele ekiplerimiz hazırdı. Perşembe günü etkili olan ve birçok mahallemizde bir metreyi geçen kar yollarımızın tamamını kapattı. Ekiplerimiz gece gündüz demeden, koordineli şekilde çalıştı. Dün gece itibariyle de kapalı yol kalmadı" dedi.

(ADN-Y)



03.01.2017 14:22:58 TSI

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