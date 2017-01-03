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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri Ocak ayında da Beylikdüzü'nde

03 Ocak 2017 Salı, 14:27
Ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri Ocak ayında da Beylikdüzü'nde
Ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri Ocak ayında da Beylikdüzü'nde

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Vatandaş için Beylicium AVM'de ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimleri yapan Beylikdüzü Belediyesi, 2017'nin ilk ayına dolu dolu giriyor. Ocak ayında birbirinden sürükleyici kült filmler ve öğretici çocuk oyunları, sahneye gelecek.
2017'ye iddialı film ve tiyatro oyunlarıyla giriş yapan Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ocak ayına özel dolu bir program hazırladı. Tiyatro ve sinemada şu ana kadar 120 bin vatandaşın üzerinde bir erişim yakalayan Beylikdüzü Belediyesi, bu ay yetişkinler için "Fosforlu Cevriyem, Ajan, Aynı Yıldızın Altında, Bay Doğru ve Kayıp Kız" filmlerini gösterime koyuyor.
Seans saatleri hafta içi 13.30, 16.00, 19.30; hafta sonu 14.00,16.00 ve 19.00 olarak belirlenmiş durumda. Çocuklar içinse "Alfa ve Omega Eve Dönüş, Süper Papağan, Hayat Kitabı, Buz Devri 5 ve Troller" filmleri gösteriliyor. Seans saatleri ise şöyle: Hafta içi 10.30, 13.30, 16.30, 19.00; hafta sonu 11.30, 14.00, 16.30, 19.00. Sinema Beylicium AVM'nin 4'üncü katında yer alıyor.
Genellikle okullardaki eğitim - öğretim müfredatını takip ederek ders içeriklerini destekleyici tiyatro oyunları hazırlayan, AVM'nin 2'inci katında yer alan Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu, Ocak ayında "Kayıp Renkler" ile "Bilim İş Başında" isimli oyunları sahneye taşıdı. Hafta içi 11.00, 15.00, hafta sonu 12.00- 15.00 saatlerinde tiyatro seansları mevcut. Biletler, Beylicium AVM'nin 3'üncü katında bulunan Gişeden temin edilebilir. Beylikdüzü Belediyesi Sömestr tatili için de çocuklara özel bir program hazırladı.
20 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Sömestr haftası boyunca yetişkin film gösterimleri, sadece 19.00 seansı olarak gerçekleşecek. Detaylı bilgi için vatandaşlar 444 09 39 numaralı Çağrı Merkezi hattını arayarak bilgi alabilecek. Tüm Beylikdüzü'nü bu seyir şölenine beklediğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir arada olmanın verdiği güçle yarınlara daha da motive olmak dileği ile. Sanat sevginiz hiç sönmesin." mesajını verdi.
(HK-ÖK-Y)

03.01.2017 14:31:35 TSI
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