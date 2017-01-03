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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Demirciler Odası'ndan Kent Müzesi'ne yüz yıllık örs

03 Ocak 2017 Salı, 14:46
Demirciler Odası'ndan Kent Müzesi'ne yüz yıllık örs
Demirciler Odası'ndan Kent Müzesi'ne yüz yıllık örs

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi tarafından sürdürülen Kent Müzesi projesi kapsamında bir bağış da Turgutlu Demirciler Odası'ndan geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu ifade edilen örsü Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ'dan teslim alan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin bağışların önemini vurgulayarak Tekindağ'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Turgutlu Kent Müzesi açılışa doğru adım adım yaklaşırken şehrin farklı kesimlerinden ve değişik meslek gruplarından müzede sergilenmek üzere taşınır kültür varlığı bağışları da giderek artıyor. Kent Müzesi'nin içerisinde yer alacak olan nalbant dükkanında kullanılacak örs de bu kapsamda Turgutlu Demirciler Odası tarafından bağışlandı. Kent Müzesi haline dönüştürülmekte olan Üzümcü Konağı'nı ziyaret eden Demirciler Odası Başkanı Selahattin Tekindağ'ı Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcısı Çetin Akın, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla ile proje ekibi üyeleri karşıladı. Müzenin şehrin belleği olacağına inandığını ifade eden Tekindağ, "Bizim bu bağışımız maddi anlamda belki çok da önemli değil ancak biliyoruz ki birçok hemşerimizin elinde bulunan buna benzer eserler mevcut ve bunların kaybolmaması gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki Turgutlulular, bu gibi eserleri müzeye bağışlayarak şehrin hafızasının oluşmasına katkı sağlarlar" şeklinde konuştu.

"Turgutlu'muzun hafızasını oluşturuyoruz"
Bağışlanan taşınır kültür varlığını Oda Başkanı Selahattin Tekindağ'dan teslim alan Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Selahattin Başkanın nezdinde Demirciler Odamıza teşekkür ediyorum. Kent Müzesi hakikaten Turgutlu'nun hafızası olma yolunda ilerliyor. Bu anlamda zaman zaman önemsiz görünebilen materyaller dahi, burada çok ciddi anlam ifade edebiliyor. Şuan olduğu gibi bazı taşınır kültür varlıkları ise müzemizin olmazsa olmazı durumunda. Katkı koyan ve eser bağışlayan tüm hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
(SC-Y)

03.01.2017 14:50:11 TSI
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