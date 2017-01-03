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Seyyid Battal Gazi türbe ve camisine alttan ısıtma sistemi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi Belediyesi, tarihi Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nin içinde yer alan cami ve türbe için alttan ısıtma çalışması başlattı.

Tarihi külliyeye ziyarete gelen vatandaşların, daha sıcak ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için alttan ısıtma çalışmaları başlatan Seyitgazi Belediyesi, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Belediye Başkan Hasan Kalın, "Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın daha sıcak bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Seyyid Battal Gazi Külliyemiz de belediyemiz tarafından alttan ısıtma çalışmaları sürüyor. Cami cemaatimizin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Tüm camilerimizin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını belediye olarak anında çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız hayırlara vesile olur" dedi.

(İHA-MET-Y)



03.01.2017 15:00:13 TSI

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