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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Taşçı: "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

03 Ocak 2017 Salı, 15:09
Taşçı: "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"
Taşçı: "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Zor bir yılı geride bıraktık. Yeni senenin ilk gününde de hain bir terör saldırısı sonucu can kayıpları yaşadık. Terörün her türlüsünü buradan lanetliyoruz" dedi.
Atakum Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın başkanlığını yaptığı toplantıda 15 gündem maddesi oylama ile ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında ayrıca Atakum Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu seçildi.

Denetim Komisyonu seçildi
Meclis toplantısında ayrıca Denetim Komisyonunda görev yapacak meclis üyeleri seçildi. Yapılan oylama sonucunda AK Parti Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldırım, Recep Güner ve Güngör Bostancı, CHP Meclis Üyesi Hasan İpek ve MHP Meclis Üyesi Nail Yazgan, Atakum Belediye Meclisi Denetim Komisyonunda görev alan meclis üyeleri oldu. Seçilen Denetim Komisyonu üyelerini kutlayan Başkan Taşçı, görevlerinde başarılar diledi.

Teröre tepki
Atakum Belediyesinin 2017 yılında önemli çalışmalar ve kapsamlı projeler ile çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüreceğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yaşanan terör saldırılarına da tepki göstererek, "Ülkemiz zor bir yılı geride bıraktı. Yeni senenin ilk gününde de hain bir terör saldırısı sonucu can kayıpları yaşadık. Terörün her türlüsünü buradan lanetliyoruz. Bu süreçte bize lazım olan en önemli şey birlik ve beraberliktir. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirdikçe, kimse topraklarımız üzerine hainlik planları yapamaz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

03.01.2017 15:12:48 TSI
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