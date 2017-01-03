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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kültürel etkinliklerini değerlendirdi

03 Ocak 2017 Salı, 15:32
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kültürel etkinliklerini değerlendirdi
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında kültürel etkinliklerini değerlendirdi
-Çakır: "400 etkinlikle 200 bin kişiye ulaşıldı"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile 2017 yılında yapılması planlanan etkinlikleri anlattı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, kültür ve sosyal işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve bazı daire başkanları ile basın mensupları katıldı.
Büyükşehir Belediyesine ait kültürel etkinliklerle ilgili tanıtım filminin de izlendiği toplantı sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bir şehrin gelişmesinin sadece fiziki yatırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, önemli olanın yapılan hizmetlerle insanlara ulaşmak olduğunu söyledi. Temel hedeflerinin Malatya'yı bir kültür şehri yapmak olduğunu kaydeden Başkan Çakır, 2009 yılından sonra yaptıkları, Sanat Merkezi, Sanat Sokağı, çok amaçlı sosyal tesisler, külliyeler, semt konakları, gençlik merkezi gibi tesislerle bütün insanlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Büyükşehir tesislerinde her kesime yönelik, eğitim, sanatsal ve hobi amaçlı kurs ve etkinliklerin düzenlendiğini belirten Çakır, "Bu etkinliklere katılanların çoğu belki de ilk defa bir sosyal aktivitenin içerisinde yer alıyor. Merkezde yaptığımız tesislerin daha kapsamlısını ilçelerimizde yapıyoruz. Doğanyol hazır, Yazıhan devam ediyor, Kuluncak'ın projesi hazır, Erkenek ihaleye çıkarıldı. Darende, Doğanşehir ve Akçadağ'da proje çalışması yapılıyor. Bu çalışmalarımızı bütün ilçelere yayacağız. Malatya son yıllarda bu alanda çok ciddi mesafeler aldı. Onbinlerce insanımız buralardan istifade ediyor. Çıtayı daha da yükselterek bütün insanımızı bu aktivitelerin içerisine almak en büyük hedeflerimizin içerisinde" dedi.
2016 yılında 407 etkinlik yapıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 yılında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler ile ulaşılan katılımcı sayılarını açıkladı. Başkan Çakır, 2016 yılında 2 sempozyum, 4 panel, 10 konferans, 297 seminer, 20 müzikal etkinlik, 25 teatral etkinlik, 30 sergi, 5 kitap basımı, 1 ulusal resim yarışması, 3 spor etkinliği, 9 eğitim merkezi, 1 nezaket okulu etkinliği ile toplamda 200 bin kişiye ulaşıldığını kaydetti.
2017'de dolu dolu geçecek
2016 yılında yoğun sosyal ve kültürel etkinliklere 2017 yılında da devam edeceklerini kaydeden Çakır, 2017 yılında özellikle Malatya'nın değerlerini öne çıkararak, gençler başta olmak üzere tüm insanlara tanıtacaklarını söyledi. Her yıl çıtayı daha da yükselteceklerini söyleyen Çakır, 2017 yılında da; sempozyum, panel, konferans, seminer, tiyatro, sergi, konser-dinleti, söyleşi, yarışma, festival-fuar ile çok sayıda kitap basımı yapacaklarını ve bu etkinlikleri yine ilçelerde de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti" şeklinde konuştu.
(EA-BRN-Y)

03.01.2017 15:36:39 TSI
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