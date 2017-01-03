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Silopi Cumhuriyet Ortaokulu il ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu kız basketbol takımı Şırnak'ta yapılan müsabakalarda il ikincisi oldu.

Okul sporları kapsamında Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kız basketbol yarışmasına ilçeden 5 okul, 50 sporcu katıldı. Silopi Cumhuriyet Ortaokulu kız basketbol takımı ilçe birincisi olarak, Şırnak il merkezindeki turnuvaya katıldı. İlde düzenlenen turnuvada Cizre Sumak Ortaokulu birinci olurken Cumhuriyet Ortaokulu kız basketbol takımı da il ikincisi oldu. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Engin Demir gösterdikleri çaba nedeniyle öğrencilerini birer birer kutladı.

(AYZ-MP-Y)



03.01.2017 16:27:42 TSI

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