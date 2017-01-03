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Trabzon Valisi Yücel Yavuz basınla öğle yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon basınıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Bir otelde düzenlenen yemekte 6 ayı geçen görev süresini değerlendiren Vali Yavuz, FETÖ-PDY'ye yönelik operasyonlar sonucunda şuana kadar Trabzon'da bin 67 kişi hakkında işlem yapıldığını belirterek "Bu yapıyla mücadele devam ediyor" mesajı verdi. Vali Yavuz "Kamu kurumlarında yani Trabzon'da görev yapan bin 67 kamu personeliyle ilgili işlem gerçekleşti. Kamu görevinden çıkartılan 643 personel var. Uzaklaştırılan sonra görevine iade edilen 125 personel var. Görevinden uzaklaştırılan tedbiri devam eden 298 kamu görevlisi var. Bunlardan 369 personel tutuklandı. Tutuklanan 231 kamu görevlisi, sivil personel de 138. Adli kontrol altında bulunanların sayısı 256, bunlardan kamu personeli 155, sivil personel sayısı ise 101" bilgilerini paylaştı.

Firari durumunda olan hakkında işlem başlatılan ve henüz yakalanamayan 141 kişi olduğunu da kaydeden Vali Yavuz "Bunların 33'ü kamu personeli, 108'i de sivil. Şu an halen gözaltında da 49 kişi var bunların 2'si kamu personeli, 47'si ise sivil. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ve diğer bölücü terör örgütleriyle ilgili yapılan mücadele başından sonuna başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerimiz olmak üzere kamuda görev yapan bütün arkadaşlar benim vesayetimde planlı şekilde bugüne kadar mücadelemiz devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir. Yapılan iş ve işlemler özellikle adli iş ve işlemlerin son derece titiz son derece yoğun bir tempoda yürütüldüğünü bilmenizi isterim" dedi.

Trabzon'da FETÖ'cü olarak bilinen kişilere yönelik bir operasyon düzenlenmediği ve bu kişilerin hala dışarıda rahatça gezdiği ile ilgili soru üzerine ise Vali Yavuz "Malum yapıyla bağlantısı olan kişiler dışarıda geziyor konusu hassas bir konu. Bu yapıyla mücadele devam ediyor. Dışarıda rahatça gezmeleri bu kişiler hakkında hiçbir şey yapılmadığı anlamına gelmez. Mücadele bitmedi devam ediyor ve devam edecek. Son dönemde kamu görevlilerinden çok sivil kesime yönelik gözaltılar var" açıklamasında bulundu.



Maçka'daki terör saldırısı

19 Temmuz günü Maçka'da yaşanan terör saldırısı ile ilgili de konuşan Vali Yavuz "Maalesef 3 polis memurumuzu şehit verdik, devamında 5 arkadaşımız yaralandı. Bunların takibi ve yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etti. Şu anda kritik yerlerde özel birliklerimiz şu anda bile operasyon halinde. Bunların saklandıkları kaçtıkları yerlerin takibi konusunda teknolojiyi de kullanmak suretiyle etkin bir mücadele kış şartlarına rağmen yürütülüyor" diye konuştu.



"Trabzon turizminde korkulan olmadı"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmelerin korkulduğu gibi Trabzon turizmini olumsuz yönde çok etkilemediğini belirten Vali Yavuz "Trabzon denince akla gelen 'Körfez Turizmi' başta olmak üzere turizm konusudur. 'Ne olacak eyvah, öldük bittik, iptaller' falan derken kısa zamanda, 15 gün 1 ay içinde o şok atlatıldı. Eylül özellikle de ekim aylarında geçen yıla gören artan daha fazla turist gelişleri oldu. Sezon itibariyle de korkulduğu, tahmin edildiği gibi bir durum yaşanmadı" dedi.



Trabzon'daki ulaşım sorunu

Şehrin ulaşım sorunu ile ilgili olarak da konuşan Vali Yavuz "Şehrin içinde yaşayan insanların yaşam standardını ve konforunu arttırmak hepimizin görevi. Ben bir yere gidileceği zaman halan daha zaman ayarlamasını yapabilmiş değilim. Dakik olmaya özen gösteriyoruz ancak olmuyor. Trafik tıkanıyor. Bizim için trafik ekipleri tarafından yapılmak istenen 'Trafiğin çekilmesi'ni istemiyorum. Ben bunu çok zorda kalmadıkça istemiyorum. 5 tane çok ehemmiyetli kavşağımız var. Trafikteki araç fazla ve gittikçe de fazlalaşıyor. Bu konuda belediyemiz ve Karayolları ellerinden gelen tüm düzenlemeyi yapmaya çalışıyorlar. Trafik sorununun çözümü için biraz daha zamana ihtiyaç var, yapılan yatırımlar bitmek üzere Keşke imkanımız olsa da bu sorun biran önce çözülse" şeklinde konuştu.

(BK-ÖS-Y)



03.01.2017 16:43:24 TSI

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