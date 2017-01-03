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Sözen: "2017 yılı İl Özel İdaremizin atılım yılı olacaktır"

- İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen:

- " 2016 yılı meclis birlik bütünlüğü ile enerjimizin tamamının harcandığı bir çalışma yılı oldu"



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Genel Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi toplantısı salonunda yapılan Ocak ayı İl Genel Meclis Toplantısının açılışını yapan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2016 yılında konulan hedeflerin ve yapılan programların büyük oranda tuttuğunu belirterek, meclis birilik ve bütünlüğü sağlanarak, Karabük ve ilçe köylerinin bir bütün halinde düşünerek enerjilerinin tamamının harcandığı bir çalışma yılı olduğunu söyledi.

Sözen, 2016 yılında yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, " Kendi personelimizle 176 kilometre asfalt, araç parkımıza 34 adet yeni iş makinesi, ikinci konkosörümüzle 186 bin ton malzeme üretimi, ilçelerimize 31 bin metre kare kilitli parke yapımı ile 2016 yılını tamamladık. Yatırım İnşaat Müdürlüğümüz tarafından 8 Milyon 500 bin TL değerinde 37 projeyi hayata geçirdi. Devam eden 40 milyon 950 TL değerinde halen devam eden 31 adet projemiz var. Bunlar, Halk Eğitim Merkezi, Safranbolu İHL, Ovacık ÇPL, Eskipazar Şehit Cafer Demirhan İlköğretim Okulu, Kılavuzlar 13 derslikli İlköğretim Okulu, Ovacık Gençlik Kültür merkezi, Yazıköy Engelsiz Yaşam Köyü, İl Sağlık Müdürlüğü ve KETEM İdari binası, Ağız ve Diş Sağlığı merkezi inşaatı, Dede Yaylası Bahattin Gazi Çevre düzenlemesi, Safranbolu Turizm Otelcilik, Karabük Bilim Sanat Merkezi ve Kamu binaları ile okullarımızın tamir, bakım onarımları var." dedi.

"2017 yılı İl Özel İdaremizin atılım yılı olacaktır"

Sözen, ayrıca, 2017 yılı ile ilgili, İl Genel Meclisi üyelerinin ilçeleriyle ilgili ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini dikkate alarak, planlamaları ve programları gerçekleştirdiklerini kaydederek, " Böylece ayağı yere basan hedefler ortaya koyduk.İl Genel Meclisimizi bir bütün olarak değerlendirerek, İl Genel Meclislerinin kamu adına yerelde karar mercii olması gerçeğinden hareketle, temsil ettiği ağır hükmü şahsiyetine binaen, meclis iradesinin her türlü mülahazanın üzerinde tutulması gerektiğini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Meclisimizin üzerinde hassasiyetle durduğu ve oybirliği ile kabul edilen, tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmesini de içeren stratejik planın, harfiyen uygulanmasını ve bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinden hareketle 2017 yılı için yapılan tüm programların ve ortaya konan hedeflerin sahada uygulanmasında Karabük için daha iyiyi, daha güzeli bulma adına her türlü öneriye, görüşe ve düşünceye açık olduğumuzu beyan etmek isterim.

2017 yılı İl Özel İdaremizin atılım yılı olacaktır. Yapımı devam eden kamu yatırımları tamamlanacak, yeni Sosyal Projeler hayata geçecek, köylerimizin alt yapı ve yol çalışmaları artarak devam edecek milletimizin meclisimize göstermiş olduğu teveccühe layık olunacaktır.

İl Genel Meclisi üyelerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleri, güçlü makine parkımız, çalışanlarımızın özverisi ile sayın Valimizin koordinasyonunda Karabük için yapılabileceğin en iyisini yapmanın azim ve gayreti içinde olacağız" ifadesinde bulundu.

Daha sonra İl Özel İdare Mevzuatı gereği Denetim komisyonu seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonrasında Denetim komisyonuna; Ergün Özgün, Ramazan Kahriman, Sedat Yaman, Mesut Aydın ve Recep Akdağ seçildiler.

(YE-YE-Y)



03.01.2017 16:58:33 TSI

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