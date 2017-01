YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karacabey ile Mustafakemalpaşa arasında güç birliği

BURSA (İHA) - Bursa'nın batısında yer alan komşu iki ilçe Karacabey ve Mustafakemalpaşa arasında güç birliği başlatıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bir araya gelerek, bölgede gerçekleştirilecek her türlü yatırım ve projede ortaklaşa hareket etme kararı aldı. Ziyarette, Bursa'nın batısında yer alan her iki ilçenin İstanbul-İzmir otobanının da getireceği önemli potansiyelden azami ölçüde yararlanabilmesi için ortak hareket etmenin önemine vurgu yapıldı. Yapılan görüşmede, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın komşu ve yakın ilçeler olmasının ötesinde sosyal, kültürel birikim ve akrabalıkların da her iki ilçeyi adeta etle tırnak gibi birbirlerine bağladığının altı çizilirken, belediyeler ve her iki ilçedeki özel ve resmi kurumların ortaklaşa çalışmaya devam edeceği bildirildi.

İş birliğinin geliştirilmesine yönelik alınan kararlar her iki ilçede de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Güney Marmara bölgesinin kalkınıp gelişmesi adına diğer ilçeleri de ziyaret ederek yeni iş birlikleri sağlayacaklarını ifade etti.

