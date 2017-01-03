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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Üsküdar Belediyesinden spora ve sporcuya dev hizmet

03 Ocak 2017 Salı, 17:16
Üsküdar Belediyesinden spora ve sporcuya dev hizmet
Üsküdar Belediyesinden spora ve sporcuya dev hizmet

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Üsküdar Belediyesi, 2017 yılı için 75 okul ve 27 spor kulübüne 200 bin TL tutarında spor malzemesi dağıttı.
Spora ve sporcuya her zaman destek olan Üsküdar Belediyesi, Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle 2017 yılı için 75 okul ve 27 spor kulübüne 200 bin TL tutarında spor malzemesi desteğinde bulundu. Törene Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır ve çok sayıda davetli katıldı. Mehter Takımı ve spor gösterileriyle başlayan programın ardından konuşan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, "Spora ve sporcuya verdiği önemden dolayı kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi ki Üsküdar var, iyi ki gençler var" dedi.

"Tek bir hedefimiz var, gençleri geleceğe hazırlamak"
Törende ev sahibi olarak konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'ımız bir spor şehridir. Tek amacımız gençleri iyilerle, iyiliklerle arkadaş etmek. Tek bir hedefimiz var, siz gençleri geleceğe iyi hazırlamak. Geleceğin Türkiye'si sizlerle şekillenecektir. Tüm salonlarımızın hepsi siz gençler içindir. Önemli olan milletimizin kalbine giden yolu yapmaktır. Biz, siz gençlerle arkadaş olmak istiyoruz. Bu güzel malzemeleri güle güle kullanın. Tüm okullarımıza ve spor kulüplerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu güzel ülkemizde huzurlu ve mutlu günler bizi bekliyor" dedi.
(HB-MK-Y)

03.01.2017 17:18:00 TSI
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