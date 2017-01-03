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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa Valisi'den Ceylanpınar'a ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 17:46
Şanlıurfa Valisi'den Ceylanpınar'a ziyaret
Şanlıurfa Valisi'den Ceylanpınar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
Şanlıurfa (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ceylanpınar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Vali Tuna'yı makamında ağırladı. Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Belediye Başkanı Atilla'yı ziyaret eden Vali Tuna, burada bir açıklama yaptı.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ''Yardıma muhtaç ülke var insanlar var bunlara elimizden geldiği kadar el uzatmaya çalışmışız. Bugünde yine en başta hemen yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimize hiç kimsenin yapmadığı ve yapamayacağı yardım eli uzatmışız. Şanlıurfa olarak ta bu yardım elini önemli bir kısmını Şanlıurfa'da gerçekleşmiş 500 bini aşkın Suriyeli kardeşlerimizi burada yıllardır bağrımıza basmışız, ekmeğimizi paylaşmışız ve buna devam ediyoruz. Ceylanpınar'da da bir çadır kentimiz var burada da yine binlerce misafir ağırlıyoruz. Ayrıca çadır kentin dışında Ceylanpınar'da da yine binlerce Suriyeli ağırlıyoruz. Bu kardeşlik huzur ortamının tesisinde mutlaka kurumların birlikte çalışması koordinasyonu iş birliği çok önemli Belediyelerimiz burada çok önemli bu iş birliğinin sağlandığı yerlerde güzel hizmetler yapılabiliyor. Ceylanpınar ilçemiz bu örneklerden bir tanesidir. Burada ilçe belediyemize teşekkür ediyorum kaymakamımızla birlikte Jandarması Emniyetti el ele vererek öncelikle güvenliği sağlamada vatandaşın huzurunu asayişini can ve mal güvenliğini temin etmede önemli görev yapıyor arkadaşlarımız.
En önemlisi burası sıfır hattında bir ilçe sınırda, sınır güvenliği aslında sadece Ceylanpınar'ın güvenliği sağlanmıyor, sadece Şanlıurfa'nın güvenliği sağlanmıyor, aslında bütün Türkiye'nin güvenliği burada bu sınırdan sağlanıyor. Burada görev yapan bütün huduttaki askeri personeline de onlarla dualarımız, kazasız, belasız bir görev yapmaları üstün başarılar diliyoruz. Hepsi görevinin bilincinde olan insanlar, Türkiye artık eski Türkiye değil, hem sınırlarımız daha iyi müdafaa ediliyor. İçeride daha birlik beraberlik içerisinde güvenlik görevlilerimiz görev yapıyorlar terör ve mücadele kapsamında suç ve suçlu mücadele kapsamında''dedi.
Ceylanpınar ziyaretlerine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın yanı sıra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile birlikte gerçekleştirdi. Ceylanpınar'da ziyaretlerini tamamlayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, buradan ayrılarak Şanlıurfa'ya hareket etti.
(UK-BRN-Y)

03.01.2017 17:49:41 TSI
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