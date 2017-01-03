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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret

03 Ocak 2017 Salı, 18:02
Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret
Kaymakam Uzan'dan jandarmaya ziyaret

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, iadeyi ziyaret turları kapsamında Bulanık İlçe Jandarma Komando Komutanlığını ziyaret etti.
Jandarma Komando Komutanı Yüzbaşı Ömer Altaş tarafından karşılanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, çalışmaları ve ilçenin genel durumu hakkında Yüzbaşı Altaş'tan bilgi aldı. Birimleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Uzan, birim komutanlarına başarılar diledi. Jandarmada görev yapan askerlerle de kısa bir sohbet eden Kaymakam Uzan, buradan ayrıldı.
(GK-ATL-Y)

03.01.2017 18:06:11 TSI
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