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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Tatlıoğlu Türkmenlerin dertlerini dinledi

03 Ocak 2017 Salı, 18:04
Tatlıoğlu Türkmenlerin dertlerini dinledi
Tatlıoğlu Türkmenlerin dertlerini dinledi

(Fotoğraflı)

Hasan Yalçın
BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yıl başında gecesinde Suriye ve Irak Türkmenleri ile bir araya geldi.
Başkan Tatlıoğlu, Türkmenlerle yaptığı görüşmede, "2016 bizi çok üzdü. Yeni bir yılın umutla, beklentiyle duayla eşiğindeyiz. Bu gece için ayırdığınız bütçenizi, bir dilim ekmeğinizi ve varsa hediyenizi, size en yakın yerdeki milletçe konuğumuz olan Suriye Irak Türkmenleri ile paylaşın. Bu coğrafyadaki herkes el ele, gönül gönüle ve omuz omuza olmalıdır. Yeni yıldan ümitliyiz" dedi.
(HY-MŞ)

03.01.2017 18:07:37 TSI
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