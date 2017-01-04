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CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" semineri



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrencilere "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" semineri düzenlendi.

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri semineri, Kariyer.net firması yetkilisi Semih Gümüş'ün tarafından gerçekleşti. Semih Gümüş, "Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" seminer programı kapsamında öğrencilere "Nasıl CV Hazırlanır?", "İşverenle Nasıl Görüşülür?" ve "İş Arama Teknikleri" konularındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Can, öğretim elemanları ve öğrencilerin ilgiyle izlediği söyleşi sonunda, Gümüş'e teşekkür edilerek hediye takdim edildi.

(KA-MEF-Y)



04.01.2017 09:30:25 TSI

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