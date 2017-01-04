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Antalya'da planlı elektrik kesintisi



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Konyaaltı, Demre, Kaş, Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde 06 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Kepez: 08.00-18.00 Yeni Mahalle, Yeni Emek, Göksu, Beşkonaklar ve Baraj Mahalleleri

Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar

Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya Mahallesi Toptancı Hali

Kaş: 09.00-17.00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi

Gazipaşa: 09.00-17.00 Aydın Mahallesi (bir kısmı), Zeytinada, Nergiz Ardı, Çobanlar Su Deposu ve Yukarı Mahalleleri

(SÇ-SÇ-Y)



04.01.2017 09:34:57 TSI

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