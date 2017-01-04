YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 1 Ocak'ta başladı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 1 Ocak'ta başladı



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tehlikeli ve çok tehlikeli işler olarak belirlenen 40 meslekte, çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğunun 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle başladığını bildirdi.

Hükümetin hem iş gücü piyasasında arz-talep uyumunu artıracak hem de iş kazalarının önüne geçecek önemli bir adım attığını dile getiren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda söz konusu tebliğ ile birçok meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir" dedi.

Enis Sülün, "1 Ocak 2017 tarihine kadar işverenlerin çalışanlarını belgelendirmeleri gerektiğini söyleyen Enis Sülün, "Yeni yıldan itibaren yapılacak teftişlerde iş müfettişleri tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan 40 meslekte belgesiz çalışanlar için işverenlere, her bir çalışan için 500 TL idari para cezası uygulanacaktır. 24 Mart 2017den itibaren de ek olarak 8 meslekte belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezaları uygulamasına başlanacaktır. 1 Ocak 2017 itibariyle uygulanacak cezalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılacak denetimlere göre uygulanacak, Müfettiş raporuna istinaden cezalar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işverene tebliğ edilecektir. Tebliğ edilen cezalar işverence bir ay içerisinde ödenecektir" ifadelerini kullandı.



Belge nasıl alınacak

Sülün konuşmasının devamında, "Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş kurulmuş olup, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Sınavlar, TOBB - MEYBEM A.Ş tarafından Çorlu'da yerel bazda gerçekleştirilecektir. Sınav ve belgelendirme talepleri odamız tarafından alınacaktır. Bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapacaklar. Daha sonra teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verecek" diye konuştu.



İşçinin cebinden para çıkmayacak

Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak işçinin cebinden para çıkmayacağını, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının devlet tarafından karşılanacağını söyleyen Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, "Avrupa Birliğinden alınan hibe fonları ile bugüne kadar 64 bin 200 kişinin yaklaşık 38 milyon TL tutarındaki sınav ve belge ücreti iadesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme sisteminin tam anlamıyla oturması halinde, hem işgücü piyasasında arz-talep uyumu artacak hem de iş kazalarında ciddi bir gerileme sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Mesleki Yeterlilik Başvurusu Yapmak ve ayrıntılı bilgi için Çorlu TSO Sanayi Servisi Sorumlusu Cihan Tomris ile iletişime geçilebileceği de ifade edildi.

(SŞ-MEF-Y)



04.01.2017 09:35:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER