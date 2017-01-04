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Duyarlı vatandaşlardan kedi yuvası



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayvan severler tarafından kediler için köpük olarak tabir edilen ısı yalıtım malzemesinden yuva yapıldı.

Havaların soğumasıyla birlikte hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyaçları artmasının üzerine harekete geçen hayvan severler, Çakmak Sokak'ta bulunan bir bina girişine kediler için ısı yalıtım malzemesinden yapılan yuva yerleştirdi. Yuvanın üzerine de "Anne kedi ve yavruları içindir. Lütfen zarar vermeyiniz" yazan hayvan severler çevreden takdir topladı.

(KA-MEF-Y)



04.01.2017 09:40:33 TSI

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