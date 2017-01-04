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Kaymakam Pişkin, jandarma ve emniyette inceleme yaptı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Pişkin, ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile başladı. İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün ile birlikte tüm birimleri ziyaret ederek personelle görüşen kaymakam, yürütülen faaliyetler ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Kaymakam Deniz Pişkin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki incelemelerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı ile beraber tüm birimleri gezerek incelemelerde bulunan Pişkin, İlçe Jandarma Komutanından yapılan faaliyetler konusunda kısa bir brifing aldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretlerinde başta İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı olmak üzere tüm personele 2016 yılında yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Tüm personelin yeni yıllarını tebrik eden Kaymakam Pişkin, İlçe Emniyet Müdürlüğünün ve İlçe Jandarma Komutanlığının görevlerini fedakârca ve özveri ile yürüttüklerini ifade ederek, 2017 yılında da çalışmalarında başarılar diledi.

(SDA-OA-Y)



04.01.2017 10:36:15 TSI

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