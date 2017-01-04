YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı

Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta bu sabah saatlerinde gizli buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada 10 araç birbirine girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Milas-Yatağan karayolu Korucuk ve Müştaktepesi Mevkii'nde, bu sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle 10'a yakın araç kaza yaptı. Kazada yaklaşık 10 kişi, çeşitli şekilde yaralandı. Kazada yaralanan kişilerin, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza dolayısıyla karayolunun bir süreliğine trafiğe kapalı kaldığı öğrenilirken, yolda gizli buzlanma tehlikesinin ortadan kalktığı belirtildi.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(MB-Y)



04.01.2017 10:41:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER