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Ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı otomobil takla attı: 7 yaralı



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Gürün ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Yusuf A. (15) idaresindeki 44 DN 724 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sürücü Yusuf A. ile birlikte yanında bulunan arkadaşları Ahmet G. (15), Erdal K. (17), Berkan K. (13), Orhan S. (17), Nurullah T. (16) ve Furkan A. (16) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan sürücüsü Yusuf A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(UY-SK)



04.01.2017 10:44:58 TSI

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