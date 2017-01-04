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Siirt'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te dün itibariyle etkisini artıran kar yağışından dolayı Eruh, Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerinde toplam 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt İl Özel İdare Müdürlüğü Araç Yönlendirme Saha Amiri Nezir Erten, dün itibariyle etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Eruh'ta 15, Şirvan'da 10, Pervari'de 10, Baykan'da 5 olmak üzere toplan 40 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. İl Özel İdare Müdürlüğüne ait ekiplerin köy yollarını açmak için çalışma başlattığını belirten Erten, "Tüm ekiplerimiz kırsal kesimde karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Havaların iyi gitmesi durumunda bugün itibariyle kapanan köy yolları ulaşıma açılacak" denildi.

(MND-MP-Y)



04.01.2017 10:46:35 TSI

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