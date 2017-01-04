YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Siirt'te okul kütüphaneleri için kampanya

Siirt'te okul kütüphaneleri için kampanya



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Gençlik ve Kültür Evi gönüllüleri, Baykan ilçesi ve Veysel Karani beldesindeki ortaokullarda kurulacak kütüphane için kitap kampanyası başlattı.

Eğitime destek için Baykan ilçesi ve Veysel Karani beldesindeki ortaokullarında kütüphane açmayı planladıklarını ifade eden Siirt Gençlik ve Kültür Evi Asistanı İdris Tan, kütüphane için Türkiye geneli kitap kampanyası başlattıklarını söyledi. Tank, "Türkiye geneli başlattığımız kampanyaya özellikle sosyal medyada ciddi destek aldık. 10 bin adetin üzerinde kitap bekliyoruz. Ayıklanacak kitapların 5 bini Baykan ilçesindeki ortaokul kütüphanesine diğer 5 bin adet kitabı da Veysel Karani ortaokulumuzdaki kütüphaneye koyacağız. 10 bin üzerinde kitap gelmesi durumunda fazla olanları köy okullarımıza dağıtacağız. Tüm eğitim severlere kampanyaya destek için kitap bağışlamaları çağırısında bulunuyoruz" dedi.

(MND-MP-Y)



04.01.2017 12:38:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER