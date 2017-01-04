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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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Siirt'te okul kütüphaneleri için kampanya

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:34
Siirt'te okul kütüphaneleri için kampanya
Siirt'te okul kütüphaneleri için kampanya

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Gençlik ve Kültür Evi gönüllüleri, Baykan ilçesi ve Veysel Karani beldesindeki ortaokullarda kurulacak kütüphane için kitap kampanyası başlattı.
Eğitime destek için Baykan ilçesi ve Veysel Karani beldesindeki ortaokullarında kütüphane açmayı planladıklarını ifade eden Siirt Gençlik ve Kültür Evi Asistanı İdris Tan, kütüphane için Türkiye geneli kitap kampanyası başlattıklarını söyledi. Tank, "Türkiye geneli başlattığımız kampanyaya özellikle sosyal medyada ciddi destek aldık. 10 bin adetin üzerinde kitap bekliyoruz. Ayıklanacak kitapların 5 bini Baykan ilçesindeki ortaokul kütüphanesine diğer 5 bin adet kitabı da Veysel Karani ortaokulumuzdaki kütüphaneye koyacağız. 10 bin üzerinde kitap gelmesi durumunda fazla olanları köy okullarımıza dağıtacağız. Tüm eğitim severlere kampanyaya destek için kitap bağışlamaları çağırısında bulunuyoruz" dedi.
(MND-MP-Y)

04.01.2017 12:38:27 TSI
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