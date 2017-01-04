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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı Körfez bölgesine çıkarma yaptı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:57
Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı Körfez bölgesine çıkarma yaptı
Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı Körfez bölgesine çıkarma yaptı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Göreve yeni atanan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan hızlı çıktı.
Göreve geleli kısa süre olmasına rağmen Demiraslan, 50 kişilik yönetimi, beraberinde gençlik ve kadın kolları üyeleri ile Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran, Edremit, İvrindi ve Balya ilçe teşkilatlarına tanışma ziyaretlerinde bulundu.
Teşkilatlarda büyük coşku içinde karşılanan Demiraslan, partililer ve vatandaşlarla kucaklaştı. Edremit ilçe Teşkilatında önemli mesajlar veren Demiraslan, teşkilatlardanne zaman olursa olsun her an seçime gidecek şekilde çalışma yapılmasını ve teşkilatların hazır olmalarını istedi. Sadece seçim zamanı değil, her zaman vatandaşla bir arada olan tek parti olduklarına dikkat çeken Demiraslan, Balıkesir'in her yerini karış karış gezerek halkımızın derdini kendimizin derdi edinmeye devam edilmesini gerektiğinin altını çizdi.
Tabandan tavana herkesi kucaklamaya devam edeceklerini belirten Demiraslan, "Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde, provokasyonlara gelinmemesini vatanımıza, bayrağımıza, devletimize ve hükümetimize daha fazla sahip çıkmak için AK Partili her kişiye çok önemli görev düştüğünü hatırlattı.
Ziyaretlerine Ayvalık'tan başlayan Demiraslan, buradan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Cunda köprüsünde incelemelerde bulunduktan sonra İlçe Başkanı Hakan Kayaalap ve ilçe merkezini ziyaret ederek partililer buluştu. Ardından ise Efeler Diyarı Gömeç'te Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İlçe Başkanı Cafer Arslan ve partilileri ile kucaklaştı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer vizyon projesi olan Burhaniye Taylieli Mahallesindeki Açıkhava tiyatrosu inşaatını Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir ve teşkilat üyeleri gezen Demiraslan'a burada Türkiye Yörük Türkmen Birliği Gençlik Teşkilatı Başkanı Ömer Çandır ve Burhaniye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Beytullah Duyar tarafından takvim hediye edildi.
Daha sonra cazibe merkezi Edremit'te partililer tarafından büyük coşku içinde karşılanan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, İlçe Başkanı Metin Örkçü ve partililer ile bir araya geldikten sonra Havran'da Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Başkanı Erdal Önder ve partililer tarafından coşku içinde karşılandı. İvrindi İlçe Başkan yardımcısı Vasif Aydoğan'ın vefat haberini alan AK Parti İl Teşkilatı ilçeye geçerek İvrindi İlçe Başkanı İlyas Demircan ve partililerle beraber ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Demiraslan'ın son durağı ise Balya ilçesi oldu.
İlçe Başkanı Şaban Özel ve Balya teşkilatına programın uzamasına rağmen geç saatlere kadar beklemelerinden dolayı Başkan Demiraslan özür dileyerek teşekkür etti. Ekip ziyaret sonrası, Balıkesir'e geri döndü.
(BT)

04.01.2017 13:01:51 TSI
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