04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:04
Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti
Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşları tahrik etmek amacıyla Kartepe'ye asılan pankartın sorumlularının bulunması için harekete geçti.
Kartepe ilçesi Acısu mevkiine asılan ve üzerinde 'Mutlu Noeller Müslümanlar' yazan afiş CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in dikkatini çekti. Milletvekili Hürriyet, afiş hakkında inceleme başlatılmasını sağlamak için önceki gün Kartepe'de ziyaretlerde bulundu. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Belediye Meclis üyeleri Temel Ofluoğlu, ilçe yöneticileri Saim Keskin ve Tevfik Mayda ile birlikte ilk olarak Kartepe ilçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya ve ilçe Müdür Yardımcısı Metin Kutanis'i, ardından Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş'u ziyaret etti.
Söz konusu afişle ilgili olarak sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Toplumumuz arasında her zaman fikir, düşünce, inanış, yaşam biçimi farklılıkları olmuştur. Ancak bu farklılıklar hiçbir zaman birlikte yaşamaya, ekmeğimizi bölüşmeye ve acılarımızı paylaşmaya engel olmamıştır. Ancak, insanlarımızı birbirine kışkırtmak ve kırdırmak isteyen karanlık zihniyetler, kirli emellerine ulaşabilmek adına her türlü hain planı devreye sokmuş durumdadır. Türkiye'nin pek çok yerinde oluşturulan tiyatrolarla insanlar Yılbaşına karşı kışkırtılmış, Noel Baba kıyafetli insanların başına silah dayanmış, hatta Noel Baba'nın sünnet edildiği tasvir edilerek insanların aklı iyice bulandırılmıştır. Bunun yanı sıra dağıtılan afişler ve broşürlerle insanların duygularıyla da yeterince oynanmıştır. Bunun Kocaeli'deki örneğini Kartepe ilçesinde gördük. 'Mutlu Noeller Müslümanlar' denilen afişle ve altında yazılanlarla hem farklı inanış sahibi vatandaşlarımızla alay edilmiş hem de Müslüman insanlarımız tahrik edilmiştir. Üstüne üstelik bu afişin üç gün boyunca da Kartepe Belediyesi'nin ilan asma yerinde olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu afişi asarak yurttaşlarımızı kinle beslemeyi amaçlayan insanların bir an önce yakalanması ve arkasında güçlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu insanlar yakalanana kadar bizim mücadelemiz ve konu hakkındaki takibimiz devam edecektir" dedi.
(İG-RFK-Y)

04.01.2017 13:07:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;7. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması&quot;
YEREL

"7. ÇOCUK OYUNCULAR SAHNESİZ OYUNLAR BULUŞMASI"
TKÜUGD'dan Seyyid Ahmet Arvasi için anma mesajı
YEREL

TKÜUGD'DAN SEYYİD AHMET ARVASİ İÇİN ANMA MESAJI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Kartepe'de tuzlama çalışmaları sürüyor
YEREL

KARTEPE'DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kent Konseyi'nin yeni yönetiminden ziyaret
YEREL

KENT KONSEYİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Büyükşehir'den sokak hayvanlarına elektrikli ısıtıcı desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SOKAK HAYVANLARINA ELEKTRİKLİ ISITICI DESTEĞİ
Başkan Karaosmanoğlu, El Bab şehidi Albayrak'ın babasını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, EL BAB ŞEHİDİ ALBAYRAK'IN BABASINI ZİYARET ETTİ
Akademi Üniversite'de güz dönemi sona erdi
YEREL

AKADEMİ ÜNİVERSİTE'DE GÜZ DÖNEMİ SONA ERDİ
Tarihi Tepecik Camii restore ediliyor
YEREL

TARİHİ TEPECİK CAMİİ RESTORE EDİLİYOR
Sarnıç Han projesinde inşaat çalışmaları sürüyor
YEREL

SARNIÇ HAN PROJESİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmit'te mahalle inceleme gezileri devam ediyor
YEREL

İZMİT'TE MAHALLE İNCELEME GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
Darıca İtfaiye'den şampiyonluk kupası
YEREL

DARICA İTFAİYE'DEN ŞAMPİYONLUK KUPASI
Başkan Doğan, TEDAŞ Bölge Müdürü Yeşilyurt'u ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, TEDAŞ BÖLGE MÜDÜRÜ YEŞİLYURT'U AĞIRLADI
Kartepe Belediyesi'nde yılın ilk meclisi toplandı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDE YILIN İLK MECLİSİ TOPLANDI
DSİ'den Kocaeli'ne 252 milyon TL yatırım yapıldı
YEREL

DSİ'DEN KOCAELİ'NE 252 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI
Darıca Belediyesi'nde yılın ilk meclisi toplandı
YEREL

DARICA BELEDİYESİ'NDE YILIN İLK MECLİSİ TOPLANDI
İzmit'te daire müdürlerine etkili sunum eğitimi
YEREL

İZMİT'TE DAİRE MÜDÜRLERİNE ETKİLİ SUNUM EĞİTİMİ
Bulduğu 7 bin 200 lirayı sahibine teslim etti
YEREL

BULDUĞU 7 BİN 200 LİRAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Kocaeli'nin ihracatını otomotiv ve kimya sektörü sırtladı
YEREL

KOCAELİ'NİN İHRACATINI OTOMOTİV VE KİMYA SEKTÖRÜ SIRTLADI
İzmit Belediyesi 2017 yılı ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ 2017 YILI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Körfez Belediyesi ağaçlara kış budaması yapıyor
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ AĞAÇLARA KIŞ BUDAMASI YAPIYOR
Dilovası Belediyesi 2017'nin ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

DİLOVASI BELEDİYESİ 2017'NİN İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Diyarbakır heyeti, Kocaeli'deki hizmetleri yerinde inceledi
YEREL

DİYARBAKIR HEYETİ, KOCAELİ'DEKİ HİZMETLERİ YERİNDE İNCELEDİ