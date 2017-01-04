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Üniversite öğrencilerinden okullara yardım



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri, Yığınak İlk ve Ortaokullarına temizlim malzemesi, öğrencilerine ise kırtasiye malzemesi ve top hediye etti.

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencileri ve Hayrat İnsani Yardım Gençlik Teşkilatı Şanlıurfa Şubesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karaköprü ilçesine bağlı Yığınak Kırsal Mahallesinde bulunan ilk ve ortaokula temizlik ürünleri, öğrencilerine ise kırtasiye malzemesi ve top hediye etti. Ayrıca üniversiteliler, okulların bahçesinde bulunan basketbol potalarının filelerini de onardı.

Proje hakkında bilgi veren Hayrat Gençlik Teşkilatı sözcüsü Fatih Culaz, amaçlarının sadece yardım etmekle kalmamak olduğunu belirterek, "Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak amacımız sadece insanlara yardım etmek değildir. Önemli olan insanların yüreğine dokunmaktır. Bugün de bu küçük kardeşlerimizin yüreklerine dokunmak için buradayız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



04.01.2017 13:47:23 TSI

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