Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da buzlanma nedeniyle takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında bulunan Arat Dağı yakınlarına meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Şİ-SD-Y)
04.01.2017 13:51:03 TSI
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