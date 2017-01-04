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Polis vatandaşı dolandırıcılara karşı uyardı



(Fotoğraflı)



Fikret Bıyık

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Espiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları ve esnafı broşür dağıtarak uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dolandırıcılık suçunun en genel anlamıyla bir kişiyi çeşitli hilelerle aldatarak kendisi ya da başkasına menfaat sağlamak amacıyla yapılan kasıtlı eylem olduğu belirtildi.

Broşürde yer alan duyuruda "Polis, Jandarma, Cumhuriyet Savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmez. Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla kanmayınız. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin" denildi.

(FB-RY-Y)



04.01.2017 14:04:22 TSI

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