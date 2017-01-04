YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP Adana'da üç ilçe başkanının yerine atama yapıldı

MHP Adana'da üç ilçe başkanının yerine atama yapıldı



ADANA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana'da üç ilçe başkanlığında görev değişikliği yapıldı.

MHP Genel Merkezi tarafından yapılan görev değişikliği sonucunda MHP Seyhan İlçe Başkanı Bünyamin Kaya'nın yerine Baha Bener, MHP Sarıçam İlçe Başkanı Mehmet Koca'nın yerine Mustafa Kızılelma, MHP Karataş İlçe Başkanı Yılmaz Öztürk'ün yerine ise Mete Başcı atandı.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, üç ilçe teşkilatına giderek görev devrini gerçekleştirdi. Baş, yaptığı kısa değerlendirmede "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve genel merkezimizin tasarruflarıyla üç ilçemizde görev değişikliği yapılmıştır. Söz konusu görev değişikliklerini icra etmiş bulunuyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Görevi devreden arkadaşlarımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, bu kutlu makama ataması yapılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Adana'mıza, teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(ELF-Y)



04.01.2017 15:20:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER