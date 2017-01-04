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Eski ve Yeni Müdürden Başkan Duruay'a ziyaret



Ayşe Üngör

ANKARA (İHA) - Eski Gölbaşı Emniyet Müdürü Levent Alıcı ve yerine atanan yeni Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı makamında ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, eski Gölbaşı Emniyet Müdürü Levent Alıcı ve yerine atanan yeni Emniyet Müdürü Murat Buğatekin'i makamında ağırladı. Başkan Duruay, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevine yükselen Levent Alıcı'ya da yerine atanan yeni Emniyet Müdürü Murat Buğatekin'e de görevlerinde başarılar diledi. Yapılan görev değişikleri ile ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Duruay, şöyle konuştu:

"Eski Emniyet Müdürümüz Levent Alıcı'nın, görev süresi boyunca ilçemize verdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Umuyorum yeni görevinde de başarı ile Gölbaşımızı temsil etmeye devam eder. Ancak Emniyet Müdürümüzü kaybetmiş olmaktan üzüntü duymuyoruz çünkü görevini devrettiği yeni Emniyet Müdürümüz Murat Buğatekin'inde bir o kadar kıymetli ve başarılı birisi olduğuna şüphem yok. İnşallah iki müdürümüzde görevlerini başarıyla sürdürecektir. Onlara buradan tekrar görevlerinde başarılar diliyorum."

(AYŞ-AŞ-Y)



04.01.2017 15:25:33 TSI

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