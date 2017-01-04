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Erdemli Belediyesi'nden engelli vatandaşa yol



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, engelli vatandaşın ulaşımını rahat yapabilmesi için kapısının önüne kadar parke yol yaptı.

Koyuncu Mahallesi Alacaören mevkinde bulunan evde yaşayan bir engelli vatandaşın, arazi koşullarının elverişsizliği yüzünden sorun yaşayarak yol konusunda belediyeden yardım istemesi karşılıksız kalmadı. Belediye ekipleri engelli vatandaşın evinin kapısına kadar parke döşedi. Erdemli Belediyesi olarak yaptıkları her türlü hizmette engelli vatandaşları asla ihmal etmediklerini, bilakis onlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve onların yaşam standartlarını yükseltebilmek için çalıştıklarını kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni yaptıkları tüm ortak kullanım hizmetlerinde bu durumun görülebileceğini söyledi. Sahil bandında engelli vatandaşlar için yaşam alanları oluşturduklarını kaydeden Tollu, özellikle de görme engelli vatandaşlar için özel yürüyüş yolu yaptıklarını vurguladı. Daha önce Kocahasanlı sahilinde de engelli vatandaşların plaja rahat gidip gelebilmeleri için düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Tollu, "Şimdi de bir vatandaşımızın evine gidip gelmekte zorlandığı bilgisini aldık. Ekiplerimiz anında müdahale ederek vatandaşımızı bu sıkıntıdan kurtardı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bu gibi durumlarda bizi bilgilendirmeleridir" dedi.

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti belediye ekiplerine teşekkür ederek ortaya koyan engelli vatandaş ve ailesi, "belediyemiz bir dediğimizi ikiletmeden hemen isteğimizi yerine getirdi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.

(KRY-Y)



04.01.2017 15:55:19 TSI

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