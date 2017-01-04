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Saka, muhtarlardan şüpheli davranışları emniyete bildirmelerini istedi



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BALIKESİR (İHA) - Edremit Belediyesi tarafından yeni yılı ilk muhtarlar toplantısı yapıldı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Başkan Saka, yaşanan terör olaylarına değindi, muhtarların mahallelerinde şüpheli gördüklerini derhal emniyete bildirmelerini istedi.

Edremit Belediyesi tarafından her düzenli olarak yapılan mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantılarında 2017 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı Muhtarlar toplantısı Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında yapıldı. Başkan Saka, toplantının açılışında son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına değindi, "Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren terör saldırılarını lanetliyoruz. Bu olayların son bulması bir daha yaşanmaması için emniyet birimlerimizin yanında siz muhtarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Mahallelerinizde şüpheli gördüklerinizi hemen emniyet birimlerine bildirin. Ortaköy'de ki eğlence mekânında ki saldırının son olmasını, bir daha çocuklarımızın şehit olmamasını diliyorum. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Başkan Saka, 2017 yılı çalışma programına göre hizmetlerin aksamadan devam edeceğini de vurgulayarak, parke taş döşeme, asfalt kaplama, park ve bahçe düzenlemelerinden tüm belediyecilik faaliyetlerine kadar tüm hizmetlere hızlı bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

Mahalle muhtarlarda tek tek söz alarak önce terör olaylarını kınadılar, mahallelerinde ki sorunları ve yapılmasını istedikleri çalışmaları anlattılar.

Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ve belediyede görevli belediyede görevli daire müdürleri de katıldı.

(EME)



04.01.2017 15:55:41 TSI

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