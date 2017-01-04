Eskigediz beldesindeki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
(Fotoğraflı)
Mehmet Altıntaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesindeki bir ikamette çıkan ve bitişik binalara sıçrayan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, çevre ilçe itfaiyelerinin de müdahale ettiği yangının, 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildiğini belirtildi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken 4 evin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (MA-EFE)
04.01.2017 16:11:06 TSI
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