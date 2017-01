YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ereğli Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yaptı

Ereğli Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yaptı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin belediye meclis üyeleri ile birlikte, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. 2016 yılının Ereğli için hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 2017 yılında da hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

2017 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısında sözlerine teröre tepki mesajı ile başlayan Özgüven, "Milletimizi Anadolu coğrafyasından atmak isteyenler bugüne kadar hep hezimete uğradılar. Bu milletin dün olduğu gibi bugünde birliğine dirliğine göz dikenler aynı hüsranı yaşayacaktır" dedi.

Başkan Özgüven, "Her karışıyla Anadolu ve Trakya toprakları hepimizin ortak vatanıdır. Bu ülkenin ve bu devletin 78 milyon vatandaşımızın her birine ihtiyacı var. Aynı şekilde bu ülkeye yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de hepimizin ihtiyacı var. Ülkesini ve devletini kaybedenlerin yürek yakan görüntülerini her gün televizyonlarda seyrediyoruz. Türkiye bizim ortak sevdamız, ortak geçmişimiz ve ortak geleceğimizdir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın, istiklal marşımızı okuyabilmenin, özgürlüğümüzü muhafaza etmenin bedelini ödemeye devam ediyoruz. Şairin dediği gibi 'bu ülkede şehitler tepesi hiç boş kalmadı' öyle anlaşılıyor ki boş da kalmayacak. Daha geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşanan saldırı, akabinde Kayseri'de ki hain patlama ve yine İstanbul'da ki eğlence kulübünde ki hain plan. Geldiğimiz nokta itibari ile bir kez daha görüyoruz ki gelişen be büyüyen Türkiye'den korkuyorlar. Korksunlar. Milletimizin dik durup diklenmeyişi bu hainlere en güzel mesajı veriyor. Bu şer odakları ve onların yerli işbirlikçileri hiçbir zaman hain emellerine ulaşamayacaktır. 2017 yılının ülkemize, milletimize ve Ereğli'mize hayırlar getirmesini diliyor, yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özgüven'in mesajının ardından gündeme ilişkin konular görüşüldü.

(AH-Y)



04.01.2017 16:17:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER