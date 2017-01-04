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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'na Katıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:27
Başkan Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'na Katıldı
Başkan Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'na Katıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2017 yılının ilk Meclis Toplantısına katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Süleymanpaşa'da ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmalarıyla ilgili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile Meclis Üyelerine bilgiler verdi.
Başkan Albayrak 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Süleymanpaşa'da Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.
(YG-MEF-Y)

04.01.2017 16:30:10 TSI
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