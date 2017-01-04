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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Kışlık çiçek dikimleri devam ediyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:04
Kışlık çiçek dikimleri devam ediyor
Kışlık çiçek dikimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde kışlık çiçek dikimlerine devam ediyor.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir çalışmalar hakkında yapmış olduğu açıklamada, belediye serasında üretilen toplam 40 bin adet süs lahanası ve menekşenin park ve refüjlere dikilmeye başlandığını belirtti.
Özdemir, daha yeşil bir Gölbaşı için çalışmaların tüm hızıyla her mevsim aralıksız sürdüğünü vurguladı.
(CK-BRN-Y)

04.01.2017 17:08:08 TSI
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