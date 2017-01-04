04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Seyitgazi Belediyesi'nden karla kesintisiz mücadele

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:10
Seyitgazi Belediyesi'nden karla kesintisiz mücadele
Seyitgazi Belediyesi'nden karla kesintisiz mücadele

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Seyitgazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarında hız kesmiyor. Tüm araç ve ekipmanlarla birlikte mahallelerde etkin bir şekilde kar küreme ve tuzlama işlemlerine devam eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde, bütün ana ve ara arterlerde bulunan kaldırımlardaki kar küreme çalışmalarını gün boyu sürdüren Seyitgazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların kar yağışından en az şekilde etkilenmesi için kesintisiz bir şekilde mücadele ediyor.
(MSY-

04.01.2017 17:14:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Don olayları fiyatları artırıyor
YEREL

DON OLAYLARI FİYATLARI ARTIRIYOR
DAK kaldığı yerden devam ediyor
YEREL

DAK KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Günyüzülu genç çiftçiler de muradına erdi
YEREL

GÜNYÜZÜLU GENÇ ÇİFTÇİLER DE MURADINA ERDİ
Başkan Yüzügüllü'den Dümrek İlkokulu'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN YÜZÜGÜLLÜ'DEN DÜMREK İLKOKULU'NA ZİYARET
Yeni yıl çocuklarla daha güzel
YEREL

YENİ YIL ÇOCUKLARLA DAHA GÜZEL
Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KARLA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Sokak hayvanlarına duyarlılık çağrısı
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA DUYARLILIK ÇAĞRISI
Eskişehirli şairler ve ozanlar yeni yılı şiir ve türkülerle kutladı
YEREL

ESKİŞEHİRLİ ŞAİRLER VE OZANLAR YENİ YILI ŞİİR VE TÜRKÜLERLE KUTLADI
Genç Ortam Derneği'nden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aksoy'a ziyaret
YEREL

GENÇ ORTAM DERNEĞİ'NDEN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ AKSOY'A ZİYARET
İnönü'nün meşhur manda kaymağı ve yoğurduna belediye eli değdi
YEREL

İNÖNÜ'NÜN MEŞHUR MANDA KAYMAĞI VE YOĞURDUNA BELEDİYE ELİ DEĞDİ
Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmaları
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMALARI
Seyyid Battal Gazi türbe ve camisine alttan ısıtma sistemi
YEREL

SEYYİD BATTAL GAZİ TÜRBE VE CAMİSİNE ALTTAN ISITMA SİSTEMİ
Kirli odaklara karşı yek vücut olduğumuzu gösterelim
YEREL

KİRLİ ODAKLARA KARŞI YEK VÜCUT OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM
Başkan Ataç ziyaretlere devam ediyor
YEREL

BAŞKAN ATAÇ ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
Ağaçlarda kar çiçekleri
YEREL

AĞAÇLARDA KAR ÇİÇEKLERİ
Kar yağışı ve soğuklar sebze fiyatlarını arttırdı
YEREL

KAR YAĞIŞI VE SOĞUKLAR SEBZE FİYATLARINI ARTTIRDI
Başkan Ataç 73 yaşındaki Lütfiye teyzeyi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ATAÇ 73 YAŞINDAKİ LÜTFİYE TEYZEYİ ZİYARET ETTİ
CHP'li Şehit ve Gaziler Komisyonu üyelerinden Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret
YEREL

CHP'Lİ ŞEHİT VE GAZİLER KOMİSYONU ÜYELERİNDEN ŞEHİT VE GAZİLER DERNEĞİ'NE ZİYARET
Eskişehirli genç yönetmenler ESAB'da
YEREL

ESKİŞEHİRLİ GENÇ YÖNETMENLER ESAB'DA
Türk Kadınlar Birliği Eskişehir'de
YEREL

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ ESKİŞEHİR'DE
Denetim Komisyonu belirlendi
YEREL

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ