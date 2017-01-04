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Seyitgazi Belediyesi'nden karla kesintisiz mücadele



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Seyitgazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarında hız kesmiyor. Tüm araç ve ekipmanlarla birlikte mahallelerde etkin bir şekilde kar küreme ve tuzlama işlemlerine devam eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde, bütün ana ve ara arterlerde bulunan kaldırımlardaki kar küreme çalışmalarını gün boyu sürdüren Seyitgazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların kar yağışından en az şekilde etkilenmesi için kesintisiz bir şekilde mücadele ediyor.

(MSY-



04.01.2017 17:14:50 TSI

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